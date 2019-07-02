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РИА Новости

Эксперты рассказали, почему рубль попадет под давление во втором полугодии

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль попадет под давление во втором полугодии на фоне увеличения объема выплат по внешнему долгу, роста импорта и общего снижения аппетита к риску на мировых площадках, считают большинство экспертов, опрошенных РИА Новости.
По их оценкам, курсы доллара и евро на этом фоне прибавят по несколько рублей.

Риски для рубля

Основными рисками для рубля во втором полугодии являются традиционный рост в четвертом квартале выплат корпоративного сектора по внешнему долгу, а также непредсказуемость санкционной риторики, говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".
Также ожидается ухудшение ситуации со счетом текущих операций: подъем инвестиционной активности приведет к росту спроса на импортные товары, а значит, и на валюту, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Плюс к этому ожидается замедление мировой экономики, снижение спроса на рисковые активы и вывод средств с развивающихся рынков, что приведет к общему давлению на валюты развивающихся экономик.
"Отдельно стоит отметить ожидания относительно снижения цен на нефть – несмотря на продление сделки ОПЕК+, активизация во втором полугодии добычи в США за счет снятия инфраструктурных ограничений по транспортировке будет давить на рынок энергоносителей и способствовать отступлению нефтяных котировок марки Brent ниже уровня 60 долларов за баррель", - добавил Зварич.
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Каких уровней ждать?

В целом во втором полугодии рубль будет несколько слабее, чем сейчас, считают большинство аналитиков.
"В отдельные периоды курс доллара, весьма вероятно, будет выше 65 рублей, а евро может стоить 74-76 рублей. При этом к концу года курс доллара, скорее всего, будет в диапазоне 63,5-64,5 рубля, а евро – 73,5-74,5 рубля", - оценивает Андрей Манько из РИА Рейтинга.
Негативный внешний фон может подтолкнуть курс доллара к концу года в район 69 рублей, а евро - в район 77,6 рубля, полагает Зварич.
Валерий Вайсберг из ИК "Регион" в среднем во втором полугодии ожидает курс доллара в диапазоне 64,5-65 рублей, евро – 74-75 рублей.
Впрочем, есть и более оптимистичные для рубля ожидания. Так, по мнению Кочергина, при сохранении текущей макроэкономической конъюнктуры американская валюта имеет все шансы остаться в диапазоне 62,25-64,50 рубля во второй половине 2019 года, а вероятный диапазон для евро - 70,5-73,5 рубля.
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Текущий прогноз Александра Осина из ИК "Фридом Финанс" на конец второго полугодия составляет 63 рубля за доллар и 71,75 рубля за евро.
В качестве факторов поддержки рубля Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер" назвал высокие цены на нефть, профицитный бюджет, положительное сальдо платежного баланса, а также то, что валютные резервы превышают внешние обязательства РФ.
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