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РИА Новости
Культура

Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею

Вчера, 14:11
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© Фото : ГЦСИЗдание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ)
Здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ)
© Фото : ГЦСИ
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Процесс передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) ГМИИ имени Пушкина начинается, все вопросы будут решены до конца года, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее сотрудники ГЦСИ, находящегося в ведении музейно-выставочного центра РОСИЗО, направили письмо Мединскому, в котором высказались за передачу центра Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина.
"Пушкинский музей достоин развития филиальной сети по всей стране. В этой связи нам показалось естественным объединить ГЦСИ с Пушкинским музеем. Эту идею мы обсудили больше полугода назад. Мы решили дать возможность музейному сообществу над этим подумать... Эта идея, оказалось, просто летала в воздухе. Мы приступаем к передаче. До конца текущего года все вопросы решим", - сказал Мединский на заседании в Минкультуры.
Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), созданный в 1994 году, является старейшей сетевой музейно-выставочной и научно-исследовательской организацией, которая специализируется на развитии современного искусства в России. С 2016 года он входит в состав РОСИЗО.
Филиалы ГЦСИ открыты в 9 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и другие. С их переходом в состав ГМИИ существующие филиалы планируется трансформировать в современные социокультурные и образовательные центры. На первом этапе их деятельность сосредоточится на развитии образовательной функции. Центральное отделение ГСЦИ в Москве возьмет на себя координирующие и управленческие функции.
"Для нашей культуры, для развития культуры в регионах это будет очень правильно. Это улучшит отношение наших граждан к понятию современного искусства", - подчеркнул Мединский.
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