Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею

"Пушкинский музей достоин развития филиальной сети по всей стране. В этой связи нам показалось естественным объединить ГЦСИ с Пушкинским музеем. Эту идею мы обсудили больше полугода назад. Мы решили дать возможность музейному сообществу над этим подумать... Эта идея, оказалось, просто летала в воздухе. Мы приступаем к передаче. До конца текущего года все вопросы решим", - сказал Мединский на заседании в Минкультуры.