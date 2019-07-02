Верховный суд назвал недопустимым использование религиозных статуй в барах

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ назвал недопустимым использование религиозных символов в названиях алкогольных напитков и размещение религиозных статуй в барах, сказано в обзоре судебной практики по делам о свободе совести и вероисповедания.

В качестве примера в обзоре приводится дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, в баре которого были размещены две статуи Будды, а гостям предлагались алкогольные напитки с названиями "Будда", "Будда 2".

"Согласно пояснениям кандидата социологических наук, заведующего учебной частью духовной семинарии, преподавателя курса "История религий", привлеченного к участию в деле в качестве специалиста, размещенные в баре статуи являются статуями Будды Шакьямуни – почитаемыми символами в тибетском буддизме, исповедуемом на территории России бурятами, калмыками и тувинцами, и используемыми в культовой деятельности как объекты поклонения", - сказано в обзоре.

Отмечается, что "такие статуи могут находиться только в храмах, несут большую духовную и религиозную ценность и являются объектами поклонения у буддистов России и всего мира; использование в наименовании алкогольных напитков религиозных символов, а также нахождение указанных статуй в питейных и развлекательных заведениях недопустимо с точки зрения людей, исповедующих религию буддизм, и оскорбляет их чувства".

Как удалось выяснить, гендиректор осознавал, что Будда является символом буддизма, а потому использование его имени в названиях алкогольных напитков и размещение его статуй в баре может расцениваться как осквернение святыни. Глава фирмы признал вину в административном правонарушении и обещал устранить нарушения, отмечается в документе.