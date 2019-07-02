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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Верховный суд назвал недопустимым использование религиозных статуй в барах

Вчера, 14:09
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CC BY 2.0 / Ninara / Tajikistan National Museum of AntiquitiesСтатуя "Будда в нирване" в Национальном музее древностей Таджикистана
Статуя Будда в нирване в Национальном музее древностей Таджикистана
CC BY 2.0 / Ninara / Tajikistan National Museum of Antiquities
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ назвал недопустимым использование религиозных символов в названиях алкогольных напитков и размещение религиозных статуй в барах, сказано в обзоре судебной практики по делам о свободе совести и вероисповедания.
В качестве примера в обзоре приводится дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, в баре которого были размещены две статуи Будды, а гостям предлагались алкогольные напитки с названиями "Будда", "Будда 2".
"Согласно пояснениям кандидата социологических наук, заведующего учебной частью духовной семинарии, преподавателя курса "История религий", привлеченного к участию в деле в качестве специалиста, размещенные в баре статуи являются статуями Будды Шакьямуни – почитаемыми символами в тибетском буддизме, исповедуемом на территории России бурятами, калмыками и тувинцами, и используемыми в культовой деятельности как объекты поклонения", - сказано в обзоре.
Отмечается, что "такие статуи могут находиться только в храмах, несут большую духовную и религиозную ценность и являются объектами поклонения у буддистов России и всего мира; использование в наименовании алкогольных напитков религиозных символов, а также нахождение указанных статуй в питейных и развлекательных заведениях недопустимо с точки зрения людей, исповедующих религию буддизм, и оскорбляет их чувства".
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Как удалось выяснить, гендиректор осознавал, что Будда является символом буддизма, а потому использование его имени в названиях алкогольных напитков и размещение его статуй в баре может расцениваться как осквернение святыни. Глава фирмы признал вину в административном правонарушении и обещал устранить нарушения, отмечается в документе.
"С учетом изложенного мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях генерального директора состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ (Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики)", - сказано в обзоре. Какое именно наказание назначил суд, не уточняется, но санкция статьи предусматривает для должностных лиц наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
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Религия и мировоззрениеВерховный суд РФОбщество
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