Форум "Производительность 360" собрал более 600 участников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Более 600 участников из большинства регионов России собрались на Всероссийский форум "Производительность 360", который открылся в Нижнем Новгороде во вторник, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Основная цель форума – выработка решений о расширении национального проекта "Повышение производительности труда" за счет аккумулирования и тиражирования лучших практик на межрегиональном уровне в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование.

"Всероссийский форум "Производительность 360" проходит в Нижегородской области уже второй раз, и в этом году он стал по-настоящему масштабным. На форум собрались более 600 участников из большинства регионов России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По словам губернатора, в течение двух дней форум станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

"Для экономики России это один из главных на сегодня вопросов. Президент РФ Владимир Путин назвал повышение производительности труда одной из ключевых задач в развитии страны, генеральным способом для повышения благосостояния граждан", - отметил Никитин.

Как подчеркнул губернатор, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

"Нижегородская область была выбрана местом проведения всероссийского форума не случайно. Сегодня наш регион называют лидером по внедрению бережливых технологий на предприятиях и в учреждениях в различных сферах, в том числе, например, в образовании и сельском хозяйстве нижегородские практики стали первым подобным опытом в России. Еще в начале 2018 года мы по собственной инициативе вместе с госкорпорацией "Росатом" запустили региональный проект "Эффективная губерния", куда вошли несколько сотен организаций: промышленных предприятий, МФЦ, поликлиник, больниц и других структур", - заявил Никитин.

Он напомнил, что в 2018 году в "Эффективную губернию" было вовлечено 356 предприятий и учреждений региона с 1051 проектом.

"С конкретными результатами нижегородской "Эффективной губернии" сегодня познакомятся участники форума из разных регионов России. Делегаты посетят заводы "Красное Сормово" и "Красный якорь", "Гринатом", автотранспортный техникум, нижегородскую поликлинику №4 и другие площадки", - добавил губернатор.