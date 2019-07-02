Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока

ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что главная причина обесценивания грузинского лари - это ожидания населения в связи с сокращением туристического потока из России.

Национальная валюта Грузии начала резко обесцениваться в конце июня на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы. На прошлой неделе официальный курс страны был установлен Нацбанком на уровне 2,86-2,87 лари за доллар. На вторник 2 июля установлен курс в размере 2,82 лари за доллар.

"Информация о том, что определенное число туристов может не приехать в Грузию, оказало влияние на ожидания. Появилось ожидание того, что прибыль от экспортного сервиса будет меньше. Именно в это время плавающий обменный курс выполняет функцию стабилизатора",- заявил Гвенетадзе журналистам.

Гвенетадзе добавил, что ему трудно прогнозировать, какие изменения могут коснуться нацвалюты в будущем, однако считает, что удар не будет большим.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.