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РИА Новости

Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока

Вчера, 14:05
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ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что главная причина обесценивания грузинского лари - это ожидания населения в связи с сокращением туристического потока из России.
Национальная валюта Грузии начала резко обесцениваться в конце июня на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы. На прошлой неделе официальный курс страны был установлен Нацбанком на уровне 2,86-2,87 лари за доллар. На вторник 2 июля установлен курс в размере 2,82 лари за доллар.
"Информация о том, что определенное число туристов может не приехать в Грузию, оказало влияние на ожидания. Появилось ожидание того, что прибыль от экспортного сервиса будет меньше. Именно в это время плавающий обменный курс выполняет функцию стабилизатора",- заявил Гвенетадзе журналистам.
Гвенетадзе добавил, что ему трудно прогнозировать, какие изменения могут коснуться нацвалюты в будущем, однако считает, что удар не будет большим.
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Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Министр экономики Грузии Натия Турнава ранее исключила связь ослабления нацвалюты с туристическим эмбарго России, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, и этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может. Эксперты со своей стороны связывают последние события, однако отмечают, что и без сокращения притока средств от российских туристов у грузинской экономики есть проблемы: ее рост замедляется, прямые иностранные инвестиции сокращаются, а торговый баланс дефицитен - импорт в страну дороже экспорта.
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