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РИА Новости

В Подмосковье изъяли партию санкционного соевого десерта в 12 тонн

Вчера, 14:04
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Таможенники изъяли в Московской области партию санкционного "соевого десерта" марки Alpro стоимостью около 10 миллионов рублей и общей массой более 12 тонн, сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
"Более 12 тонн санкционного десерта из Нидерландов рыночной стоимостью около 10 миллионов рублей обнаружили и изъяли сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в складских помещениях в Московской области", — говорится в сообщении.
Соевый десерт Alpro перемещался в Россию под видом "товара прикрытия" — схожего продукта, в отношении которого не применяется запрет на ввоз в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), уточняет служба.
В настоящее время для выявления всех обстоятельств дела сотрудниками оперативных подразделений ФТС России проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, указывается в сообщении.
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Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
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