В Подмосковье изъяли партию санкционного соевого десерта в 12 тонн

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Таможенники изъяли в Московской области партию санкционного "соевого десерта" марки Alpro стоимостью около 10 миллионов рублей и общей массой более 12 тонн, сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Более 12 тонн санкционного десерта из Нидерландов рыночной стоимостью около 10 миллионов рублей обнаружили и изъяли сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в складских помещениях в Московской области", — говорится в сообщении.

Соевый десерт Alpro перемещался в Россию под видом "товара прикрытия" — схожего продукта, в отношении которого не применяется запрет на ввоз в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), уточняет служба.

В настоящее время для выявления всех обстоятельств дела сотрудниками оперативных подразделений ФТС России проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, указывается в сообщении.