В аппарате Борисова ответили на слухи о нехватке композитов для "Авангарда"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" идет без сбоев, заявили РИА Новости во вторник в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова, комментируя сообщение американского телеканала CNBC.

По утверждению CNBC, Россия сможет произвести якобы не более 60 "Авангардов" из-за проблем с композитами. Ссылаясь на источники в американской разведке, журналисты заявили, что Россия с прошлого года ищет поставщика углеволокна для "Авангарда", так как имеющийся материал якобы не выдерживает высокой температуры на гиперзвуковой скорости.

"Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев", - заявили на это в аппарате Борисова.

В свою очередь известный военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости назвал эту информацию "уткой" американских спецслужб. По его словам, на деле Россия "не испытывает никаких проблем с производством теплозащитных покрытий ни для космических кораблей, ни для межконтинентальных баллистических и противоракет".

"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.