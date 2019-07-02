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РИА Новости

В аппарате Борисова ответили на слухи о нехватке композитов для "Авангарда"

Вчера, 14:04
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© Минобороны РФИспытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса Авангард
© Минобороны РФ
Испытания ракетного комплекса "Авангард". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" идет без сбоев, заявили РИА Новости во вторник в аппарате вице-премьера России Юрия Борисова, комментируя сообщение американского телеканала CNBC.
По утверждению CNBC, Россия сможет произвести якобы не более 60 "Авангардов" из-за проблем с композитами. Ссылаясь на источники в американской разведке, журналисты заявили, что Россия с прошлого года ищет поставщика углеволокна для "Авангарда", так как имеющийся материал якобы не выдерживает высокой температуры на гиперзвуковой скорости.
"Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев", - заявили на это в аппарате Борисова.
В свою очередь известный военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости назвал эту информацию "уткой" американских спецслужб. По его словам, на деле Россия "не испытывает никаких проблем с производством теплозащитных покрытий ни для космических кораблей, ни для межконтинентальных баллистических и противоракет".
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
Вчера, 11:14
Эксперт назвал "уткой" слухи о нехватке композитов для "Авангарда"
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
В конце декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. На этом программа летных испытаний "Авангарда" завершилась. В этом году первый полк должен встать на дежурство.
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22 мая 2018, 11:33
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