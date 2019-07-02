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РИА Новости

СМИ: сбежавшая жена премьера ОАЭ может находиться в Лондоне

Вчера, 14:03
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Британская газета Times сообщила, что сбежавшая жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума может находиться в Лондоне.
По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн может в настоящее время находиться в доме стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов, расположенном недалеко от Кенсингтонского дворца. Как уточняет Times, этот дом принцесса, предположительно, приобрела без участия своего супруга в 2017 году.
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
1 июля, 13:33
В Германии не подтвердили данные о запросе убежища супругой премьера ОАЭ
Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег. По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля этого года. Сообщается, что вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном она бежала из ОАЭ в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод. С собой принцесса якобы взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).
Как сообщает Sun, действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ.
МИД ФРГ не подтвердил информацию о том, что сбежавшая из ОАЭ супруга премьер-министра Хайя бинт аль-Хусейн запросила убежище в Германии.
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