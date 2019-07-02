Новикомбанк на "Армии 2019" заключил соглашения на более 80 млрд рублей

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В рамках Международного военно-технического форума "Армия - 2019" опорный банк госкорпорации "Ростех" Новикомбанк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Среди подписанных соглашений - договор об организации финансирования Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на сумму 25 миллиардов рублей. Цель финансирования – реализация приоритетных проектов в области авиастроения. Финансовая поддержка будет предоставлена в форме кредитов и кредитных линий, лизинга оборудования и банковских гарантий, аккредитивов и прочих документарных инструментов.

Вопросы диверсификации предприятий ОПК обсуждались на форуме на круглом столе "Диверсификация предприятий ОПК – вызов времени и осознанная необходимость".

Заместитель главы "Ростеха" Максим Выборных, который является куратором проектов по диверсификации Госкорпорации, в ходе заседания отметил, что для достижения поставленной государством цели по наращиванию доли гражданской продукции необходима слаженная работа всех участников – корпораций, государственных институтов, финансовых организаций.

По его словам, необходимы типовые финансовые алгоритмы проектов диверсификации, а Новикомбанк уже подтвердил статус банка, который предлагает эффективные финансовые решения, говорится в сообщении банка.

"Президент России Владимир Путин поставил перед сектором ОПК очень амбициозные задачи – довести долю гражданской продукции в общем объеме до 50% к 2030 году. По итогам 2018 года госкорпорация "Ростех" уже достигла 30%, что составляет 476 миллиардов рублей, и Новикомбанк как опорный банк корпорации активно поддерживал мероприятия по диверсификации. В частности, банк профинансировал 35 гражданских проектов на сумму около 130 миллиардов рублей. Продуктовая линейка Новикомбанка полностью адаптирована под потребности госкорпорации для выполнения поставленных государством задач", – приводятся в пресс-релизе слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.