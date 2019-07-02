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РИА Новости

Новикомбанк на "Армии 2019" заключил соглашения на более 80 млрд рублей

Вчера, 14:02
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© Фото : пресс-служба НовикомбанкаЛоготип Новикомбанка
Логотип Новикомбанка
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В рамках Международного военно-технического форума "Армия - 2019" опорный банк госкорпорации "Ростех" Новикомбанк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Среди подписанных соглашений - договор об организации финансирования Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на сумму 25 миллиардов рублей. Цель финансирования – реализация приоритетных проектов в области авиастроения. Финансовая поддержка будет предоставлена в форме кредитов и кредитных линий, лизинга оборудования и банковских гарантий, аккредитивов и прочих документарных инструментов.
Вопросы диверсификации предприятий ОПК обсуждались на форуме на круглом столе "Диверсификация предприятий ОПК – вызов времени и осознанная необходимость".
Заместитель главы "Ростеха" Максим Выборных, который является куратором проектов по диверсификации Госкорпорации, в ходе заседания отметил, что для достижения поставленной государством цели по наращиванию доли гражданской продукции необходима слаженная работа всех участников – корпораций, государственных институтов, финансовых организаций.
По его словам, необходимы типовые финансовые алгоритмы проектов диверсификации, а Новикомбанк уже подтвердил статус банка, который предлагает эффективные финансовые решения, говорится в сообщении банка.
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"Президент России Владимир Путин поставил перед сектором ОПК очень амбициозные задачи – довести долю гражданской продукции в общем объеме до 50% к 2030 году. По итогам 2018 года госкорпорация "Ростех" уже достигла 30%, что составляет 476 миллиардов рублей, и Новикомбанк как опорный банк корпорации активно поддерживал мероприятия по диверсификации. В частности, банк профинансировал 35 гражданских проектов на сумму около 130 миллиардов рублей. Продуктовая линейка Новикомбанка полностью адаптирована под потребности госкорпорации для выполнения поставленных государством задач", – приводятся в пресс-релизе слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
АО АКБ "Новикомбанк" - входит в 25 крупнейших банков России. Банк поддерживает форум "Армия - 2019" с самого основания и в год его пятилетия выступил в статусе Генерального финансового партнера.
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