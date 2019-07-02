Египет призвал Россию возобновить полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Египет хочет, чтобы полеты российских авиакомпаний в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились как можно скорее, эти аэропорты абсолютно безопасны, сообщил председатель палаты депутатов Египта Али Абдель Аль.

"В палате представителей Египта мы очень ценим усилия руководителей наших стран, и усилия разных профильных структур, которые способствовали возобновлению прямого авиасообщения между столицами наших стран - между Москвой и Каиром. Мы рассчитываем и надеемся, что в скором будущем возобновятся чартерные авиаперелёты между российскими городами и аэропортами Шарм-эль-Шейха и Хургады, которые являются абсолютно безопасными", - сказал Аль на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По его словам, ситуация в этих аэропортах соответствует международным стандартам по обеспечению авиационной безопасности.

Катастрофа лайнера Airbus A321 "Когалымавиа", разбившегося на Синае 31 октября 2015 года, стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.