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РИА Новости

Египет призвал Россию возобновить полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Вчера, 14:02
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Египет хочет, чтобы полеты российских авиакомпаний в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновились как можно скорее, эти аэропорты абсолютно безопасны, сообщил председатель палаты депутатов Египта Али Абдель Аль.
"В палате представителей Египта мы очень ценим усилия руководителей наших стран, и усилия разных профильных структур, которые способствовали возобновлению прямого авиасообщения между столицами наших стран - между Москвой и Каиром. Мы рассчитываем и надеемся, что в скором будущем возобновятся чартерные авиаперелёты между российскими городами и аэропортами Шарм-эль-Шейха и Хургады, которые являются абсолютно безопасными", - сказал Аль на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По его словам, ситуация в этих аэропортах соответствует международным стандартам по обеспечению авиационной безопасности.
Катастрофа лайнера Airbus A321 "Когалымавиа", разбившегося на Синае 31 октября 2015 года, стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Расследование продолжается до сих пор, ФСБ РФ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены.
Крушение российского самолета в Египте
31 октября 2015, 17:54
Крушение российского самолета в ЕгиптеРоссийский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
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ТуризмКрушение самолета "Когалымавиа" в ЕгиптеНовости - ТуризмAirbus A321РоссияЕгипет
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