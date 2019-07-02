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РИА Новости

Медведев призвал министерства внимательно работать с регионами

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
ГОРКИ, 2 июл — РИА Новости. Дмитрий Медведев призвал все министерства быть внимательными к регионам, особенно когда речь идет о реализации нацпроектов.
Во вторник в Москве состоялось заседание президиума по стратегическому развитию. На нем губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарил Министерство транспорта и Министерство просвещения за то, что они "возятся" с регионом и оперативно отвечают на все запросы по национальным проектам.

"Такая хорошая была фраза в отношении министерств, которые возятся. Вообще, по-нормальному, все министерства должны быть абсолютно внимательны к регионам, я на это обращаю внимание министерств, в части неподписанных соглашений и в части тех соглашений, которые пока планируются на один год, но должны заключаться на несколько лет", — отреагировал глава правительства.

В ответ Решетников отметил, что не все ведомства работают так же эффективно.
Кроме того, губернатор попросил помощи в заключении контрактов на 2020-2021 годы. В частности, он напомнил, что краю необходимы средства на закупку жилья для расселения аварийных домов.
Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие здравоохранения, образования, демографии и культуры.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, а также жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
1 июля, 02:28
Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами
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