Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T14:01Z
https://ria.ru/20190702/1556117682.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155596/66/1555966614_0:236:3075:1966_1036x0_80_0_0_55ddacaa4695911a70d74363c04f27f5.jpg
РИА Новости

Проблема манипулирования торгами в нацпроектах сохраняется, заявил Медведев

Вчера, 14:01
204
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 2 июл - РИА Новости. Проблема манипулирования торгами в рамках реализации нацпроектов сохраняется, важно ввести дополнительную ответственность за недобросовестное участие в таких тендерах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Глава кабмина во вторник провел заседание президиума президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое было посвящено реализации нацпроектов в регионах страны.
"По поводу манипулирования торгами - мы с вами об этом говорили, когда встречались с коллегами-губернаторами в Подмосковье. Эта проблема сохраняется, надо подумать, каким образом преодолеть ее", - заявил Медведев в ходе заседания.
Нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы умышленные срывы торгов или демпингование на торгах с целью их срыва не мешали нормальной организации процесса заключения договоров, не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств и чтобы, в конечном счете, просто не парализовали работу, пояснил премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
1 июля, 02:28
Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами
"Мне кажется, важно здесь ввести какую-то дополнительную ответственность. Я понимаю, что это не очень просто будет доказать. Но, тем не менее, это уже вопрос правоохранительных органов и суда", - отметил Медведев.
В качестве примера такого манипулирования он привел ситуацию, когда некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал цели заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс. Таким образом, возникает необходимость проводить конкурс повторно, соответственно, сдвигаются все сроки, пояснил Медведев.
"Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или сформулировать новые - и административные, может быть, и уголовные тоже. Потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки, причем по всем ведомствам, которые представлены за этим столом, по всем министерствам. Давайте этим займемся", - обратился глава кабмина к участникам заседания.
В середине июня замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цариковский заявил, что ведомство видит новое направление своей работы в желающих незаконно обогатиться на национальных проектах.
220011
Обсудить 0
Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Медведев призвал активнее действовать летом в реализации нацпроектов
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Медведев призвал министерства внимательно работать с регионами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Медведев заявил о необходимости начинать работу по средствам на нацпроекты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Медведев выделил почти 115 млн рублей для развития паллиативной медпомощи
Лента
новостей
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Путин поручил ФАС мониторить изменения размера платы за вывоз мусора
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил представить предложения по статье о преступном сообществе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев напомнил, что сделка с нефтяниками является временной мерой
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Крупнейший в России троллейбусный завод продлил режим простоя до 31 июля
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
Медведев утвердил состав комиссии по ликвидации последствий ЧП в Приангарье
Правительство внесло в ГД проект о досудебном решении споров по соцвыплатам
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин поручил найти решения проблемы необоснованных арестов бизнесменов
Паводок в Иркутской области
В 36 населенных пунктах Приангарья восстановили электроснабжение
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин
В Финляндии оценили разрешение на транзит санкционных товаров через Россию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Лента новостейМолния