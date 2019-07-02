Проблема манипулирования торгами в нацпроектах сохраняется, заявил Медведев

ГОРКИ, 2 июл - РИА Новости. Проблема манипулирования торгами в рамках реализации нацпроектов сохраняется, важно ввести дополнительную ответственность за недобросовестное участие в таких тендерах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава кабмина во вторник провел заседание президиума президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое было посвящено реализации нацпроектов в регионах страны.

"По поводу манипулирования торгами - мы с вами об этом говорили, когда встречались с коллегами-губернаторами в Подмосковье. Эта проблема сохраняется, надо подумать, каким образом преодолеть ее", - заявил Медведев в ходе заседания.

Нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы умышленные срывы торгов или демпингование на торгах с целью их срыва не мешали нормальной организации процесса заключения договоров, не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств и чтобы, в конечном счете, просто не парализовали работу, пояснил премьер.

"Мне кажется, важно здесь ввести какую-то дополнительную ответственность. Я понимаю, что это не очень просто будет доказать. Но, тем не менее, это уже вопрос правоохранительных органов и суда", - отметил Медведев.

В качестве примера такого манипулирования он привел ситуацию, когда некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал цели заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс. Таким образом, возникает необходимость проводить конкурс повторно, соответственно, сдвигаются все сроки, пояснил Медведев.

"Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или сформулировать новые - и административные, может быть, и уголовные тоже. Потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки, причем по всем ведомствам, которые представлены за этим столом, по всем министерствам. Давайте этим займемся", - обратился глава кабмина к участникам заседания.