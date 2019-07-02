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РИА Новости

Новый вид пауков из Австралии был назван в честь Карла Лагерфельда

Вчера, 14:00
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© Mark Newton, CeNak. Photo of Karl Lagerfeld: Siebbi (modification by CeNak)Паук и Карл Лагерфельд
Паук и Карл Лагерфельд
© Mark Newton, CeNak. Photo of Karl Lagerfeld: Siebbi (modification by CeNak)
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Биологи обнаружили на территории Австралии новый вид пауков-скакунов, чей необычный внешний вид сделал их похожими на известного кутюрье Карла Лагерфельда, умершего в начале года. Описание его беспозвоночного "тезки" было опубликовано в журнале Evolutionary Systematics.

"Когда мы увидели это существо, оно сразу нам напомнило о скромном и строгом стиле одежды Карла Лагерфельда. К примеру, черные пятна на кончиках его ног похожи на перчатки, которые всегда носил немецкий модельер", — рассказывает Данило Хармс (Danilo Harms) из Гамбургского университета (Германия).

Восьминогий "тезка" одной из икон моды конца прошлого века, как отмечает ученый, получил имя Jotus karllagerfeldi. Он относится к числу пауков-скакунов из рода Jotus – хищным беспозвоночным существам, обитающим только на территории Австралии и сопредельных островов.
Все представители этого рода, а также другие скакуны, охотятся не при помощи сетей, как обычные домашние пауки, а выслеживают своих жертв и нападают на них из засады. В этом им помогает невероятно высокая скорость реакции и "трехмерное зрение", которое им придают их большие и хорошо заметные глаза.
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Сине-черные глаза Jotus karllagerfeldi, как отмечают ученые, в чем-то напоминают темные очки, которые носил Карл Лагерфельд. Еще одно сходство - "белый воротник", покрывающий передние конечности паука.
Что интересно, этот паук, а также семь других новых представителей рода Jotus, были открыты еще полвека назад Иоганном Годефроем, известным путешественником и торговцем из Гамбурга. Он интересовался культурой, флорой и фауной Австралии и за годы странствий собрал внушительную коллекцию различных диковинок, в том числе и живности южного континента.
© Mark Newton, CeNakПрыгающий паук, названный в честь дизайнера Карла Лагерфельда
Прыгающий паук, названный в честь дизайнера Карла Лагерфельда
© Mark Newton, CeNak
Прыгающий паук, названный в честь дизайнера Карла Лагерфельда
Натуралисты уже неоднократно изучали его коллекции и находили в них новые виды животных, в том числе и пауков из вида Jotus. Анализируя их заметки и фотографии восьминогих хищников, Хармс заметил, что его предшественники пропустили как минимум пять ранее неизвестных видов скакунов, часть из которых была передана в другие музеи в качестве "дубликатов" других пауков.
Обнаружив этих пауков, Хармс обратился за помощью к коллегам из Австралии. Это позволило натуралистам подтвердить то, что они действительно принадлежат к отдельным видам, и открыть несколько новых представителей этого рода, в том числе и "кузена" Карла Лагерфельда.
Все эти пауки обладают достаточно небольшими размерами – длина их тела не превышает 4-5 миллиметров. Появление среди них "знаменитости", как надеются натуралисты, привлечет внимание ученых к их изучению и поможет понять, чем питаются эти беспозвоночные хищники и угрожает ли им вымирание.
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биологияКарл ЛагерфельдОткрытия - РИА НаукаГерманияАвстралияРИА Наука
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