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РИА Новости

Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Индия перестала покупать российскую сельскохозяйственную продукцию, Минсельхоз РФ надеется на изменения в этом вопросе, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
"Сейчас мы рассматриваем вопрос Индии. Мы надеемся, что какая-то подвижка будет, сейчас будет МПК, соответственно, будет подвижка по Индии. Потому что Индия перестала в принципе покупать нашу продукцию всю, любую продукцию АПК", - сказала Лут во вторник на заседании совета по вопросам АПК при Совфеде.
"Нам нужно этот тренд развернуть, это одна из наших ключевых сейчас задач с точки зрения рынков, потому что рынок огромный", - добавила она.
Позже Лут сообщила журналистам, что Индия увеличила производство зерна, что позволило стране закрыть свои потребности по этой культуре. Кроме того, власти Индии ввели импортные пошлины на ввоз ряд товаров, что затронуло не только Россию, но и другие страны.
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"Мы видим для себя потенциал в горохе: они покупали много гороха и нута. Пшеница - вряд ли, мы говорили с экспортерами, они считают, что это тема сложная, а вот горох и нут - тема хорошая. Плюс масло: туда поставки осуществляет Украина, и наша задача - конкурировать с ними", - отметила замминистра.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2018 году в Индию осуществлялись поставки из России таких видов сельхозпродукции, как бобовые овощи, семена аниса, бадьяна, кориандра, тмина, семена подсолнечника, соевое масло.
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