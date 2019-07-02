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РИА Новости

В Ростовской области в водоеме утонули два ребенка

Вчера, 13:55
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Два мальчика возрастом пять и семь лет утонули на водоеме в станице Буденновской Ростовской области, СК организовал проверку, сообщает СУСК России по региону.
По предварительным данным следствия, вечером 1 июля 2019 два брата пяти и семи лет без разрешения родителей пошли купаться на водоем в станице Буденновская.
"Впоследствии их тела были обнаружены с признаками утопления в воде", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка.
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