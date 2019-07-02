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РИА Новости

Медведев призвал активнее действовать летом в реализации нацпроектов

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 2 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал регионы в летний период - в разгар строительного сезона - активнее действовать в вопросах реализации нацпроектов.
Глава кабмина во вторник провел заседание президиума президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое было посвящено реализации нацпроектов в регионах страны.
"В целом, традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее, регионы работают достаточно активно. Тем не менее, обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идет самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть", - заявил Медведев на заседании.
Он подчеркнул, что "двигаться можно и нужно быстрее". "Говорю это вам не просто чтобы, что называется, взбодрить - надеюсь, вы и так бодры - а просто чтобы вы оценили все плюсы и минусы правильной организации работы и сделали выводы для себя - быстрее надо действовать в летних условиях", - пояснил премьер.
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Возможность ускорить этот процесс в определенной степени дает и система электронного бюджета, отметил он, предложив также обсудить ее работу на заседании президиума. "Ведомствам нужно, безусловно, к ней быстрее тоже подключаться, использовать активнее, в том числе для снижения административной нагрузки на регионы и уменьшения бумажного документооборота", - подчеркнул Медведев.
Эта система, как минимум, позволяет не дублировать запросы из различных инстанций, если информация уже содержится на соответствующих электронных носителях, уточнил он. Все соглашения между центром и регионами также были заключены в этой системе, добавил премьер.
"Параметры паспортов национальных проектов доводятся до регионов. Там, как я понимаю, есть некоторые технические сложности, нужно их преодолеть в самое ближайшее время. Одновременно нужно расширять функциональные возможности системы. На очереди - запуск системы мониторинга, рассчитываю на то, что это уже состоится в самое ближайшее время", - заключил Медведев.
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