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РИА Новости

Дело журналиста Голунова передали из МВД в Следственный комитет

Вчера, 13:46
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© РИА Новости / Владимир ПесняЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передано в Следственный комитет, конкретных подозреваемых в нем пока нет, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
"Дело никто не закрывал. Решением Генеральной прокуратуры оно передано в Следственный комитет. Там будет продолжаться его расследование при наличии оснований", - сказал он.
"В настоящее время дело расследуется в отношении неустановленных лиц", - добавил Куренной, уточнив, что дело направлено в Центральный аппарат СК.
Также он рассказал, что изначально было два уголовных дела: в отношении Голунова, а также в отношении Голунова и неустановленных лиц. По его словам, эти дела были объединены в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено, но осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
17 июня, 12:59
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Ранее столичное ГУМВД сообщило о выявленных должностными лицами УВД по Западному административному округу Москвы нарушениях в ситуации с Голуновым, а также о принятом решении передать дело в прокуратуру Москвы для дальнейшего производства предварительного следствия в СК.
Журналиста Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
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Дело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
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