Дело журналиста Голунова передали из МВД в Следственный комитет

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передано в Следственный комитет, конкретных подозреваемых в нем пока нет, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Дело никто не закрывал. Решением Генеральной прокуратуры оно передано в Следственный комитет. Там будет продолжаться его расследование при наличии оснований", - сказал он.

"В настоящее время дело расследуется в отношении неустановленных лиц", - добавил Куренной, уточнив, что дело направлено в Центральный аппарат СК.

Также он рассказал, что изначально было два уголовных дела: в отношении Голунова, а также в отношении Голунова и неустановленных лиц. По его словам, эти дела были объединены в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено, но осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц.

Ранее столичное ГУМВД сообщило о выявленных должностными лицами УВД по Западному административному округу Москвы нарушениях в ситуации с Голуновым, а также о принятом решении передать дело в прокуратуру Москвы для дальнейшего производства предварительного следствия в СК.

Журналиста Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.