В Подмосковье собрали почти 230 тонн электролома

""Школа утилизации: электроника" - важная экологическая программа, которая решает сразу несколько задач. Она позволяет безопасно утилизировать технику, сохранить чистоту природы и экономить ее ресурсы... В программе может принять участие любое бюджетное учреждение области, что позволит им снизить расходы на утилизацию отработавшей электроники", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.