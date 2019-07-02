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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье собрали почти 230 тонн электролома

Вчера, 13:43
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 230 тонн электролома собраны в первом полугодии 2019 года в Московской области в рамках программы "Школа утилизации: электроника", что превышает прошлогодние показатели вдвое, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

""Школа утилизации: электроника" - важная экологическая программа, которая решает сразу несколько задач. Она позволяет безопасно утилизировать технику, сохранить чистоту природы и экономить ее ресурсы... В программе может принять участие любое бюджетное учреждение области, что позволит им снизить расходы на утилизацию отработавшей электроники", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.

Отмечается, что в прошлом году за первое полугодие было собрано 117 тонн. В сообщении подчеркивается, что в 2019 году лидирующие позиции по сбору занимает образовательная сфера – 116 тонн. Учреждения здравоохранения сдали 32 тонны, 21 тонну сдали региональные органы власти, 14 тонн – органы социальной защиты.
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