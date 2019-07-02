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РИА Новости

Китай порекомендовал США не вмешиваться в дела Гонконга

Вчера, 13:41
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© REUTERS / Tyrone SiuШтурм здания Законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
Штурм здания Законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Китай рекомендует США не вмешиваться в дела Гонконга, ни в какой форме не поддерживать нарушителей правопорядка и не посылать им вводящих в заблуждение сигналов, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование ситуации в Гонконге, отметив, что за происходящим там грустно наблюдать.
"Я бы хотел подчеркнуть, что Гонконг является специальным административным районом Китая, его дела – это внутренние дела Китая, мы осуждаем и решительно возражаем против вмешательства соответствующих стран во внутренние дела КНР", - заявил дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера.
По его словам, Китай "рекомендует соответствующим странам проявить осторожность в словах и действиях, ни в какой форме не оказывать поддержку тем, кто причастен к насильственным действиям и нарушениям закона в Гонконге, не направлять вводящие в заблуждение сигналы или предпринимать какие бы то ни было неверные шаги".
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В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным, вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции с самого утра демонстрировали агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции, которая позже также вынуждена была отступить. К 21.00 протестующие проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. После полуночи был применен слезоточивый газ, и протестующих удалось быстро разогнать.
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Протесты в ГонконгеКитайСШАВ мире
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