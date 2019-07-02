Китай порекомендовал США не вмешиваться в дела Гонконга

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Китай рекомендует США не вмешиваться в дела Гонконга, ни в какой форме не поддерживать нарушителей правопорядка и не посылать им вводящих в заблуждение сигналов, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое урегулирование ситуации в Гонконге, отметив, что за происходящим там грустно наблюдать.

"Я бы хотел подчеркнуть, что Гонконг является специальным административным районом Китая, его дела – это внутренние дела Китая, мы осуждаем и решительно возражаем против вмешательства соответствующих стран во внутренние дела КНР", - заявил дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера.

По его словам, Китай "рекомендует соответствующим странам проявить осторожность в словах и действиях, ни в какой форме не оказывать поддержку тем, кто причастен к насильственным действиям и нарушениям закона в Гонконге, не направлять вводящие в заблуждение сигналы или предпринимать какие бы то ни было неверные шаги".