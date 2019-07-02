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РИА Новости

Крупнейший в России троллейбусный завод продлил режим простоя до 31 июля

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкТроллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
© РИА Новости / Денис Гришкин
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (Саратовская область), приступивший к сокращению штата, продлил до 31 июля режим простоя для работников, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
"Тролза" с 14 марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал агентству, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.
Митинг солидарности с крупнейшим в России троллейбусным заводом Тролза, расположенным в городе Энгельс, Саратовской области. 20 апреля 2019
23 мая, 21:45
Минпромторг создал рабочую группу для оздоровления саратовской "Тролзы"
"В настоящий момент режим простоя продлен до 31 июля", - сказал собеседник агентства.
Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве тогда не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", а в число возможных инвесторов завода наряду с ТМХ входят группа "Синара" и "Камаз".
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
15 апреля, 17:41
Саратовской "Тролзе" заказали более ста троллейбусов, заявил губернатор
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