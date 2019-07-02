Представитель Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Представитель Аллы Пугачевой прокомментировал проезд певицы по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Ранее в Сети появилось видео, как Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach.
По словам представителя певицы, Пугачева приехала на вокзал за час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было. Также он отметил, что автомобиль проезжал в технической зоне и "никому помешать не мог".
"Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней", — цитирует представителя Пугачевой телеканал "Звезда".
Он добавил, что незадолго до лимузина по перрону проехала "газель" с чемоданами певицы. По словам представителя Пугачевой, такие меры пришлось предпринять, поскольку на Рижском вокзале "нет грузчиков".
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД пообещали провести проверку, поскольку подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника. При этом, по данным железнодорожников, автомобиль Пугачевой ехал по технической платформе и не мог помешать пассажирам и провожающим.
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