Лавров назвал сохранение СВПД весьма серьезной проблемой

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с ирландским коллегой Саймоном Ковени на переговорах в Москве совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, обе стороны выступают за сохранение соглашения, проблема "весьма и весьма серьезная".
"Мы отметили также важность сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эта проблема весьма и весьма серьезная", - заявил Лавров по итогам переговоров.
Он также отметил, что обе стороны "приветствовали позитивную здравую динамику в Парламентской ассамблее Совета Европы", куда в июне после принятия ряда решений в рамках организации вернулась российская делегация.
Лавров заявил, что по итогам прошлого года, несмотря на санкции, двусторонний товарооборот составил порядка 2 миллиардов долларов, что на треть выше показателя 2017 года. Министр также отметил, что обсудил с ирландским коллегой ситуацию в сфере стратегической безопасности в контексте встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке.