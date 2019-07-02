Лавров назвал сохранение СВПД весьма серьезной проблемой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с ирландским коллегой Саймоном Ковени на переговорах в Москве совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, обе стороны выступают за сохранение соглашения, проблема "весьма и весьма серьезная".

"Мы отметили также важность сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эта проблема весьма и весьма серьезная", - заявил Лавров по итогам переговоров.

Он также отметил, что обе стороны "приветствовали позитивную здравую динамику в Парламентской ассамблее Совета Европы", куда в июне после принятия ряда решений в рамках организации вернулась российская делегация.