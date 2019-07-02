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РИА Новости

Лавров назвал сохранение СВПД весьма серьезной проблемой

Вчера, 13:34
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с ирландским коллегой Саймоном Ковени на переговорах в Москве совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, обе стороны выступают за сохранение соглашения, проблема "весьма и весьма серьезная".
"Мы отметили также важность сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эта проблема весьма и весьма серьезная", - заявил Лавров по итогам переговоров.
Он также отметил, что обе стороны "приветствовали позитивную здравую динамику в Парламентской ассамблее Совета Европы", куда в июне после принятия ряда решений в рамках организации вернулась российская делегация.
Лавров заявил, что по итогам прошлого года, несмотря на санкции, двусторонний товарооборот составил порядка 2 миллиардов долларов, что на треть выше показателя 2017 года. Министр также отметил, что обсудил с ирландским коллегой ситуацию в сфере стратегической безопасности в контексте встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФИрландияРоссияИранВ мире
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