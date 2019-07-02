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РИА Новости

Погромы в Гонконге. Зачем протестующие штурмуют правительство

Вчера, 14:48
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© REUTERS / Thomas Peter/File PhotoПолиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
© REUTERS / Thomas Peter/File Photo
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Разбитые двери, разрисованные столы, сорванные портреты чиновников — после погрома, устроенного протестующими, работа законодательного собрания Гонконга парализована минимум на две недели. Что привело к такому накалу страстей — в материале РИА Новости.

Праздник возмущения

Утром дворники убирали с тротуаров металлические заграждения, битое стекло, обломки шлемов, сломанные зонтики, скомканные плакаты и другой мусор. Окна и двери здания заксобрания в центре города разбиты и исписаны иероглифами "псарня", "Гонконг — не Китай" и другими протестными лозунгами.
Первого июня объявили праздничное шествие в честь годовщины возвращения Гонконга в состав Китая — в 1997 году город перестал быть колонией Великобритании. На центральные улицы вышли десятки тысяч человек — более полумиллиона, если верить активистам, 190 тысяч, по данным полиции.
Праздничным настроение было далеко не у всех. Часть колонны сменила маршрут и направилась к зданию законодательного собрания Гонконга. Демонстранты несли плакаты с изображением главы города Кэрри Лам в бамбуковой клетке и требованием свободы Гонконгу.
Руки обмотали упаковочной пленкой, чтобы не пострадать от перцовых баллончиков полицейских, на головах — каски, на лицах — защитные маски от слезоточивого газа.
© REUTERS / Tyrone SiuУчастники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Участники акции протеста в Гонконге. 1 июля 2019

Штурм

После обеда начался штурм. Пустили в дело металлические заграждения и арматуру. Самые активные пытались пробить защитное стекло на дверях и попасть внутрь.
Прорваться удалось ближе к семи вечера. На соседних улицах все еще продолжался мирный марш. Впервые за всю историю гонконгского заксобрания в здании активировали "красный" режим угрозы.
Парламентарии призывали протестующих к благоразумию, однако те не успокаивались. В девять штурм возобновился с новой силой: сдернули камеру наблюдения, сломали двери и устремились внутрь. Портреты видных китайских политиков сорвали со стен, залы заседания расписали граффити с оскорблениями в адрес властей. В какой-то момент развернули флаг Гонконга времен британского правления.
Спустя примерно два часа протестующие покинули здание под ликование собравшихся рядом единомышленников. К полуночи полиция начала силой разгонять людей и применила слезоточивый газ.
© REUTERS / Tyrone SiuШтурм здания законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
Штурм здания Законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Штурм здания законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019

Международная реакция

В Пекине вандалов резко осудили. Главная новостная программа материкового Китая продемонстрировала короткий ролик о неприемлемом поведении "группы людей, которая применила насилие и штурмовала законодательное собрание".
Кандидат в премьер-министры Великобритании и действующий глава МИД страны Джереми Хант заявил о праве жителей Гонконга на выражение недовольства и протестные акции, однако добавил, что насилие неприемлемо. Он также напомнил об Объединенной китайско-британской декларации о передаче Гонконга, согласно которой капиталистическая система и образ жизни города должны сохраняться в течение 50 лет. В китайском МИД указали, что у Британии больше нет права вмешиваться в дела бывшей колонии.
Бунтарей призвали к сдержанности и в Евросоюзе. В коммюнике ЕС говорится, что поведение небольшого числа людей, силой ворвавшихся в здание заксобрания, не отражает намерений и взглядов большинства вышедших на демонстрации 1 июля.
© REUTERS / Tyrone SiuШтурм здания законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
Штурм здания Законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Штурм здания законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019

Не первые протесты

В Гонконге в минувшем месяце уже были массовые акции протеста — из-за закона об экстрадиции преступников в Китай.
В шествии 11 июня, по данным организаторов, участвовало более миллиона человек. Хотя протест был мирный, не обошлось без инцидентов. В итоге 12 июня, когда проходило заключительное заседание о принятии закона, вопрос отложили на неопределенный срок. Активистов это не устроило. По их мнению, закон могут обсудить и принять в любое время, они требуют вообще убрать его из повестки.
Пекин, а также пропекинские депутаты в Гонконге уверены: закон позволит городу избавиться от беглых взяточников и мошенников. Оппозиционные парламентарии и многие жители города полагают, что все это затевается прежде всего для экстрадиции в Пекин активистов, борцов за права человека и других неугодных китайскому правительству лиц.
© AFP 2019 / Anthony WallaceПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AFP 2019 / Anthony Wallace
Протесты в Гонконге

Другие причины для недовольства

Недовольство гонконгцев также вызвала передача Народно-освободительной армии Китая части набережной залива Виктории в центре города. Это одно из самых известных мест в Гонконге, куда отправляются все туристы.
Вопрос решили очень быстро. В этом обвиняют пропекинского законодателя, который заблокировал попытки оппозиции опротестовать решение. Часть набережной никогда не была открытой для прохожих, однако теперь там будут базироваться военные корабли Китая, что некоторым гонконгцам совсем не по душе.
В свете последних событий снизился рейтинг одобрения гонконгского правительства. Показатели упали до рекордного с 1999 года минимума. Одобряют действия властей 23 процента респондентов, не одобряют — 53 процента.
Кроме того, 71 процент не испытывает "гордости от гражданства КНР", что на 14 процентов больше, чем годом ранее.
© REUTERS / Tyrone SiuПогромы в здании законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
Погромы в здании Законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Погромы в здании законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019

Трудное возвращение

В КНР у Гонконга особый статус: специальный административный район (САР). Это означает, что в рамках принципа "одна страна — две системы", предложенного бывшим фактическим руководителем КНР Дэн Сяопином, городу предоставлена широкая автономия. В частности, все вопросы на своей территории (за исключением обороны и внешней политики) правительство Гонконга решает самостоятельно.
Первые акции против вмешательства Пекина в политику Гонконга состоялись 1 июля 2003 года. Граждан обеспокоило, что они потеряют некоторые из свобод, и нововведение отложили в долгий ящик. Спустя год демонстранты требовали всеобщих выборов главы САР.
В сентябре 2014-го началась так называемая революция зонтиков. Семьдесят пять дней активисты добивались отмены планов Пекина напрямую вмешиваться в выборы в Гонконге. Китайские власти обвиняли в подстрекательстве к протестам западные страны. Демонстрантов разогнали в декабре. Арестовали около 900 человек, несколько активистов позднее судили и приговорили к тюремным срокам.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
11 июня, 08:00
Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга
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В мире - РИА Новости. Итоги дняГонконгКитай
Популярные комментарии
Американские уши торчат.....
2 июля, 15:20
Арсений Понфиленко
810013
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