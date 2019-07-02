В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.

В интервью украинским СМИ Бабин заявил, что "Крым будет освобождаться исключительно с привлечением военной составляющей", хотя необходимо комплексно задействовать и дипломатические, экономические, социальные и пропагандистские средства. Однако он признал, что у Киева нет средств на возвращение полуострова, а без финансирования все планы будут всего лишь "фейком".

"Подобные украинские болтуны приводят ситуацию к фарсу, после чего очень трудно решать вопросы по урегулированию российско-украинских отношений", — заявил Иоффе РИА Новости.

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара со своей стороны отметил, что у Украины нет никакого способа вернуть Крым: ни мирного, ни переговорного, ни тем более военного. "Все эти сценарии за рамки больных фантазий в чьей-то голове никогда не выйдут", — сказал он РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что рано или поздно на Украине возобладает здравый смысл. "Одно дело воевать с мирными жителями Донбасса, другое дело объявить войну одной из самых сильных армий мира, с пониманием того, что Крым за последние годы с точки зрения безопасности стал непотопляемым авианосцем в Черном море. <...> У Украины есть один путь — признание Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации", — заключил Ганжара.