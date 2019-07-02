Тела погибших при паводке в Приангарье исследуют эксперты

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Тела 14 погибших, обнаруженные в Иркутской области в зоне чрезвычайной ситуации из-за паводка, направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов.

Во вторник МЧС РФ подтвердило, что в результате наводнений в Иркутской области погибли 14 человек. Без вести пропавшими числятся 13 человек (в том числе один ребенок).

"Всю получаемую от населения информацию о жителях, пропавших без вести, отрабатываем вместе с сотрудниками полиции. В настоящий момент неизвестной остается судьба 13 человек. В зоне чрезвычайной ситуации в ходе поисково-спасательных работ было обнаружено 14 тел погибших. Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - сообщил Нелюбов, слова которого приводит пресс-служба регионального ведомства.

На территории населенных пунктов области, пострадавших из-за паводка, наряду с аварийно-восстановительными работами продолжаются поисково-спасательные мероприятия. С родственниками погибших работают психологи МЧС.