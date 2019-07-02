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РИА Новости

Тела погибших при паводке в Приангарье исследуют эксперты

Вчера, 13:27
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Тела 14 погибших, обнаруженные в Иркутской области в зоне чрезвычайной ситуации из-за паводка, направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов.
Во вторник МЧС РФ подтвердило, что в результате наводнений в Иркутской области погибли 14 человек. Без вести пропавшими числятся 13 человек (в том числе один ребенок).
"Всю получаемую от населения информацию о жителях, пропавших без вести, отрабатываем вместе с сотрудниками полиции. В настоящий момент неизвестной остается судьба 13 человек. В зоне чрезвычайной ситуации в ходе поисково-спасательных работ было обнаружено 14 тел погибших. Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - сообщил Нелюбов, слова которого приводит пресс-служба регионального ведомства.
На территории населенных пунктов области, пострадавших из-за паводка, наряду с аварийно-восстановительными работами продолжаются поисково-спасательные мероприятия. С родственниками погибших работают психологи МЧС.
На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более четырех тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек.
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