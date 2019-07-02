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РИА Новости
Культура

Вышел первый тизер сериала "Четыре свадьбы и одни похороны"

Вчера, 13:50
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© Hulu, 2019Кадр из сериала "Четыре свадьбы и одни похороны"
Кадр из сериала Четыре свадьбы и одни похороны
© Hulu, 2019
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телеканал Hulu разместил на YouTube тизер трейлера сериала "Четыре свадьбы и одни похороны" со звездой "Игры престолов" актрисой Натали Эммануэль.
Майя (Натали Эммануэль) из Нью-Йорка получает приглашение на свадьбу от своего одногруппника, который живет в Лондоне. В аэропорту она встречает Кэша (Никеш Пател), который оказывается парнем ее подруги.
Режиссером сериала из 10 эпизодов выступила Минди Кейлинг, которая недавно рассказала о том, что хотела сделать современную версию одноименного фильма 1994 года с Хью Грантом и Энди МакДауэлл в главных ролях.
"Я хотела взять тему и сюжет фильма и сделать из этого что-то свое. Еще я была уверена, что вряд ли кто-нибудь из моих коллег собрал вместе столько красивых и интересных афроамериканских девушек и веселых британско-пакистанских и британо-индийских парней", - сказала Минди Кейлинг.
В фильме снялись Ребекка Риттенхаус, Джон Рейнольд, Брэндон Майкал Смит и другие. Также в одном из эпизодов сериала появится Энди Макдауэлл, которая снималась в первоначальной картине вместе с Хью Грантом.
Премьера сериала "Четыре свадьбы и похороны" состоится 31 июля на Hulu.
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КультураНикеш ПателНатали ЭммануэльКино и сериалыНовости культурыЭнди МакдауэллНью-Йорк (город)Лондон
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