Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T13:25Z
https://ria.ru/20190702/1556115751.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Волгоградская область

Более 36 миллиардов потратят на здравоохранение в Волгоградской области

Вчера, 13:25
50
ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. Более 36 миллиардов рублей планируют потратить власти Волгоградской области на модернизацию здравоохранения региона в течение пяти лет, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, на совещании с медицинским сообществом региона губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил концепцию модернизации регионального здравоохранения, в том числе и в рамках нацпроекта, которая предполагает создание основ единой современной клиентоориентированной системы, одинаково доступной городским и сельским жителям. Отмечается, что концепция включает подготовку высоквалифицированных кадров, оснащение 14 окружных центров онкологической помощи, новых первичных сосудистых центров, создание областного Центра общественного здоровья и другое.
"По каждому из направлений предусмотрены масштабные мероприятия по строительству новых объектов, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту действующих объектов, оснащению их современным диагностическим и лечебным оборудованием. В пятилетнем горизонте стоимость проводимых работ составит свыше 36 миллиардов рублей", — цитирует ведомство в сообщении Бочарова.
По информации администрации, за последние пять в регионе отремонтировано более 400 медучреждений, включая ФАПы, закуплено оборудование на сумму около 2 миллиардов рублей, появилась санитарная авиация, на 90 процентов обновлен парк службы скорой помощи.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
18 июня, 21:09
Волгоградский губернатор обсудил инвестпроекты с главой Минпромторга
010000
Обсудить 0
Волгоградская областьВолгоградская областьОбщество
Рекомендуем
Уборка зерновых
Правительство продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы
РИА
Новости
Вид на город Тверь
В Верхневолжье стартовал Национальный туристский форум "Реки России"
Минсельхоз представит идеи по поддержке региональных брендов продуктов
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Крупнейший в России троллейбусный завод продлил режим простоя до 31 июля
Лента
новостей
"Новатэк" создаст в Мурманской области 15 тысяч рабочих мест
Форум "Производительность 360" собрал более 600 участников
В Минпромторге назвали условие декриминализации продаж пищевого мака
Правительство внесло в ГД проект о досудебном решении споров по соцвыплатам
Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке во время акции Ночь музеев в Москве
Пушкинский музей просит помощи у местных властей для работы в регионах
России предложили поучаствовать в строительстве ГЭС в ДР Конго
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Медведев выделил почти 115 млн рублей для развития паллиативной медпомощи
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин поручил усовершенствовать контроль за делами об обороте наркотиков
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Медведев поздравил участников XVI Европейского психологического конгресса
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка поручил прокурорам следить за качеством дорог, камерами и перевозками
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
В ГП назвали причины, препятствующие повышению безопасности на дорогах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
Лента новостейМолния