Более 36 миллиардов потратят на здравоохранение в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. Более 36 миллиардов рублей планируют потратить власти Волгоградской области на модернизацию здравоохранения региона в течение пяти лет, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

По информации ведомства, на совещании с медицинским сообществом региона губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил концепцию модернизации регионального здравоохранения, в том числе и в рамках нацпроекта, которая предполагает создание основ единой современной клиентоориентированной системы, одинаково доступной городским и сельским жителям. Отмечается, что концепция включает подготовку высоквалифицированных кадров, оснащение 14 окружных центров онкологической помощи, новых первичных сосудистых центров, создание областного Центра общественного здоровья и другое.

"По каждому из направлений предусмотрены масштабные мероприятия по строительству новых объектов, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту действующих объектов, оснащению их современным диагностическим и лечебным оборудованием. В пятилетнем горизонте стоимость проводимых работ составит свыше 36 миллиардов рублей", — цитирует ведомство в сообщении Бочарова.