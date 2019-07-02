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РИА Новости

СЖУ обеспокоен сообщением об обысках на телеканале "Прямой"

Вчера, 13:22
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины обеспокоен информацией об обысках на телеканале "Прямой" и предположениями о блокировании его деятельности, сообщил во вторник глава союза Сергей Томиленко.
Ранее в понедельник бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что на телеканале "Прямой" проходит выемка документов "по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию". Пресс-секретарь Госбюро расследований заявила, что ведомство не проводило в понедельник обысков на "Прямом".
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1 июля, 11:15
Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK
"Мы в Национальном союзе журналистов Украины обеспокоены информацией о возможных обысках на телеканале "Прямой" и предположениями о возможном блокировании деятельности телеканала в результате досудебного расследования, которое проводит Государственное бюро расследований. Проверки СМИ в предвыборный период вообще в Украине не должны проводиться. Разве в исключительных случаях, требующих немедленного реагирования", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в Союз журналистов представители "Прямого" не обращались и позиция "Прямого" пока отсутствует, а "коллектив не делает заявлений о препятствовании профессиональной деятельности".
Ранее Портнов заявил, что зарегистрировал в ГБР заявление о незаконном завладении экс-главой государства Петром Порошенко телеканалом "Прямой". Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал "Прямой" у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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