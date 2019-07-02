СЖУ обеспокоен сообщением об обысках на телеканале "Прямой"

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины обеспокоен информацией об обысках на телеканале "Прямой" и предположениями о блокировании его деятельности, сообщил во вторник глава союза Сергей Томиленко.

Ранее в понедельник бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что на телеканале "Прямой" проходит выемка документов "по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию". Пресс-секретарь Госбюро расследований заявила, что ведомство не проводило в понедельник обысков на "Прямом".

"Мы в Национальном союзе журналистов Украины обеспокоены информацией о возможных обысках на телеканале "Прямой" и предположениями о возможном блокировании деятельности телеканала в результате досудебного расследования, которое проводит Государственное бюро расследований. Проверки СМИ в предвыборный период вообще в Украине не должны проводиться. Разве в исключительных случаях, требующих немедленного реагирования", - написал Томиленко на своей странице в Facebook

Он отметил, что в Союз журналистов представители "Прямого" не обращались и позиция "Прямого" пока отсутствует, а "коллектив не делает заявлений о препятствовании профессиональной деятельности".

Ранее Портнов заявил, что зарегистрировал в ГБР заявление о незаконном завладении экс-главой государства Петром Порошенко телеканалом "Прямой". Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал "Прямой" у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.