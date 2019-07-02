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РИА Новости

"Ангара" выплатит пассажирам аварийно севшего Ан-24 по 50 тысяч рублей

Вчера, 13:20
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
© Следственный комитет РФ
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ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" выплатит пассажирам аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 по 50 тысяч рублей из собственных средств, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47366 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, никто из них не погиб. За медицинской помощью обратились 31 человек, четверо из них госпитализированы.
"Руководство авиакомпании "Ангара" приняло решение выплатить пассажирам, пострадавшим в крушении самолета Ан-24, по 50 тысяч рублей из собственных средств. Эта сумма будет выплачена дополнительно к страховому возмещению от страховщика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер страховой выплаты за утраченный багаж составляет 23 тысячи рублей. Ущерб имуществу у многих пассажиров больше положенной страховой выплаты. Страховое возмещение за вред, причиненный здоровью, будет установлено в зависимости от степени тяжести вреда.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
28 июня, 09:03
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АнгараАн-24ИркутскПроисшествия
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