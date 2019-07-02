"Ангара" выплатит пассажирам аварийно севшего Ан-24 по 50 тысяч рублей

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" выплатит пассажирам аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 по 50 тысяч рублей из собственных средств, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47366 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, никто из них не погиб. За медицинской помощью обратились 31 человек, четверо из них госпитализированы.

"Руководство авиакомпании "Ангара" приняло решение выплатить пассажирам, пострадавшим в крушении самолета Ан-24, по 50 тысяч рублей из собственных средств. Эта сумма будет выплачена дополнительно к страховому возмещению от страховщика", - говорится в сообщении.