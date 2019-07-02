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РИА Новости

Власти Сочи объяснили ограждения вокруг "сухого фонтана"

Вчера, 13:19
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СОЧИ, 2 июл — РИА Новости. Фонтан на центральной площади Сочи закрыли ограждениями, чтобы защитить туристов и местных жителей от травм, сообщил РИА Новости представитель администрации курорта.
Фотографии фонтана с металлическим ограждением и табличками "Купаться запрещено" появились в соцсетях. Пользователи недоумевали, почему фонтан, конструкция которого предполагает свободный доступ к воде, закрыт. Как пояснили РИА Новости в мэрии, фонтан — это сложное гидротехническое сооружение с технической водой, не предназначенное для того, чтобы в нем купались и из него пили.
"До того как установить заграждения, там выставлялись информационные таблички с просьбой не залезать в него, не купаться, однако должного действия это не возымело. Между тем мы должны предпринимать меры для того, чтобы оградить от травм, падений на скользкой поверхности, что и делается", — пояснил представитель администрации.
Так называемый "сухой фонтан" отличается от обычного тем, что его чаша находится под землей, а наверху можно увидеть только струи воды. Летом городские фонтаны притягивают как жителей, так и туристов, и "сухие фонтаны" пользуются особой популярностью и считаются достопримечательностью. В них можно помочить ноги, поиграть с водой или сделать эффектное фото.
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СочиОбщество
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