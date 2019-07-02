Лавров назвал причину превышения Ираном лимита по запасам урана

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Превышение Ираном лимита по запасам низкообогащенного урана вызвано санкциями США, запрещающими покупать у Тегерана излишки урана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для того, чтобы понимать причины того, что сейчас происходит, необходимо видеть всю картину целиком. Вырывать из контекста действие той или иной стороны СВПД - не поможет прийти к правильным выводам. Напомню, что Совместный всеобъемлющий план действий - это пакет, именно всеобъемлющий пакет взаимных обязательств и прав всех участников этой договоренности. Частью этих обязательств являются взятые на себя Ираном добровольные обязательства соблюдать лимиты запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды. Но это обязательно неразрывно связано с закрепленным в СВПД правом Ирана обогащать уран до 3,67% и производить тяжелую воду, а излишки сверх установленных лимитов Иран имел право продавать, что и делалось весьма успешно вплоть до недавнего времени", - сказал Лавров.

Он отметил, что Иран продолжал продавать излишки запасов низкообогащенного урана в другие страны, в том числе и Россию и после того, как в мае прошлого года США объявили о выходе из ядерной сделки.

"Но в мае этого года США приняли новый пакет санкций, которым запретили кому бы то ни было покупать у Ирана излишки низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сути дела, США тем самым запретили всем государствам-членам ООН выполнять резолюцию СБ ООН, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы. Нужно видеть всю полноту картины, а не просто концентрироваться на том, что сегодня сделал Иран", - добавил министр.