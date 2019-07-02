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РИА Новости

Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти

Вчера, 13:16
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти в Бахрейне
Добыча нефти в Бахрейне
© AP Photo / Hasan Jamali
ВЕНА, 2 июл — РИА Новости. Страны ОПЕК+ согласовали продление договоренности по сокращению добычи сырья, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Девять месяцев уже согласовано", — уточнил он.

Накануне продление согласовали на министерской конференции стран — членов организации.
В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти. Сделка начала действовать с 2017-го и с тех пор периодически продлевалась.
На первое полугодие 2019-го сокращение было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.
В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходится до 45% всей мировой добычи и половина экспорта. Россия выступает наблюдателем.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
30 ноября 2016, 10:24
Структура и задачи ОПЕКВ Вене 30 ноября состоится официальная встреча ОПЕК. Как ожидается, на ней организация должна принять окончательное решение по соглашению об ограничении добычи нефти. Структура и задачи Организации стран-экспортеров нефти - в инфографике Ria.ru.
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