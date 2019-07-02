Депутат Рады призвал к прямому диалогу Киева с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе могут дать результат только когда Киев решится на прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

"При всем уважении к участникам трехсторонней контактной группы, к руководителю украинской делегации президенту Леониду Даниловичу Кучме, будем честны и откровенны перед самими собой. Потом стороны разъедутся и продолжат консультацию, встретятся через две недели, еще раз будут о чем-то говорить, еще раз будут консультироваться. Результат может быть только в одном-единственном случае – это когда уже Украина решится на прямые переговоры", - сказал Шуфрич во вторник в эфире телеканала "112. Украина"

Он привел в пример результат переговоров главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука с главами республик.

"Во-первых, сразу был результат, буквально на следующий день четыре наших гражданина вернулись домой. И при этом Виктор Медведчук отметил, что ему удалось договориться во время прямых переговоров об освобождении одностороннем, а вопрос обмена – это исключительно компетенция президента Украины… Почему этого не делает Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) – мне непонятно. Абсолютно непонятно, имея возможность это делать, он это не делает, он не выходит на прямые переговоры", - подчеркнул депутат.

Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. В пятницу Эдуард Михеев, Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов прибыли в Киев.