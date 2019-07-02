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РИА Новости

Депутат Рады призвал к прямому диалогу Киева с ДНР и ЛНР

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе могут дать результат только когда Киев решится на прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
"При всем уважении к участникам трехсторонней контактной группы, к руководителю украинской делегации президенту Леониду Даниловичу Кучме, будем честны и откровенны перед самими собой. Потом стороны разъедутся и продолжат консультацию, встретятся через две недели, еще раз будут о чем-то говорить, еще раз будут консультироваться. Результат может быть только в одном-единственном случае – это когда уже Украина решится на прямые переговоры", - сказал Шуфрич во вторник в эфире телеканала "112. Украина".
Он привел в пример результат переговоров главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука с главами республик.
"Во-первых, сразу был результат, буквально на следующий день четыре наших гражданина вернулись домой. И при этом Виктор Медведчук отметил, что ему удалось договориться во время прямых переговоров об освобождении одностороннем, а вопрос обмена – это исключительно компетенция президента Украины… Почему этого не делает Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) – мне непонятно. Абсолютно непонятно, имея возможность это делать, он это не делает, он не выходит на прямые переговоры", - подчеркнул депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Зеленский вновь попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Климкина
Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. В пятницу Эдуард Михеев, Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов прибыли в Киев.
Зеленский заявил, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в вопросе обмена пленными, намекнув, что Медведчук выступил с такой инициативой в рамках подготовки к выборам в Верховную раду.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Вчера, 12:39
Провокация в Донбассе: Зеленский мгновенно нашел "виноватых"Киев – за прекращение огня в Донбассе. Таковы слова. Дела выглядят иначе. Обстрелы самопровозглашенных республик нарастают. Возникает ощущение дежавю: опять заявления о приверженности мирному процессу на фоне не утихающих атак.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРНестор ШуфричВиктор МедведчукДонбассВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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