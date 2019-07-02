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РИА Новости

В 36 населенных пунктах Приангарья восстановили электроснабжение

Вчера, 13:13
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в 36 из 60 населенных пунктов Приангарья, оставшихся без света из-за паводка, сообщает пресс-служба правительства региона.
На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более четырех тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По информации экстренных служб, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно. Во вторник в Иркутской области начинает работать мобильная приемная Генпрокуратуры РФ, куда может обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия. Из-за паводка электроснабжение было отключено в 60 населенных пунктах.
"По состоянию на 14.00 часов (11.00 мск) 2 июля восстановлено электроснабжение в 36 населенных пунктах, пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.
Сейчас без электричества остаются 24 поселка. В зоне отключения проживает менее 10 тысяч человек. Возможность проведения аварийно-восстановительных работ в полном объеме затруднена подтоплением.
На заседании оперативного штаба в Тулуне губернатор региона поставил задачу восстанавливать подачу электричества, там, где вода опустилась ниже критического уровня, в течение 72 часов, после чего восстанавливать водоснабжение территорий.
Снимок Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка
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