В 36 населенных пунктах Приангарья восстановили электроснабжение

На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более четырех тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По информации экстренных служб, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно. Во вторник в Иркутской области начинает работать мобильная приемная Генпрокуратуры РФ, куда может обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия. Из-за паводка электроснабжение было отключено в 60 населенных пунктах.