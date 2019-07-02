Чайка поручил прокурорам следить за качеством дорог, камерами и перевозками

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что организацию прокурорского надзора необходимо поднять на более высокий качественный уровень, и дал поручения о надзоре за пассажирскими перевозками и установкой камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Первоочередные усилия направьте на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранность и законность расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог", - сказал он, подводя итоги заседания коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, необходимо особое внимание обратить на обеспечение законности при организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, "в первую очередь детей, проведении пред- и послерейсовых осмотров водителей, соблюдении ими режима труда и отдыха".

"Требую обеспечить жесткий контроль за исполнением органами государственной власти и местного самоуправления мероприятий по созданию безопасных и качественных автодорог", - продолжил он.

В целях своевременного устранения массовых нарушений прав граждан, заявил Чайка, прокуроры должны совместно с контролирующими органами организовать проверки соблюдения законодательства при установке и эксплуатации комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.