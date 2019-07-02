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РИА Новости

Чайка поручил прокурорам следить за качеством дорог, камерами и перевозками

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что организацию прокурорского надзора необходимо поднять на более высокий качественный уровень, и дал поручения о надзоре за пассажирскими перевозками и установкой камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения.
"Первоочередные усилия направьте на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранность и законность расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог", - сказал он, подводя итоги заседания коллегии Генпрокуратуры.
По его словам, необходимо особое внимание обратить на обеспечение законности при организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, "в первую очередь детей, проведении пред- и послерейсовых осмотров водителей, соблюдении ими режима труда и отдыха".
"Требую обеспечить жесткий контроль за исполнением органами государственной власти и местного самоуправления мероприятий по созданию безопасных и качественных автодорог", - продолжил он.
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В целях своевременного устранения массовых нарушений прав граждан, заявил Чайка, прокуроры должны совместно с контролирующими органами организовать проверки соблюдения законодательства при установке и эксплуатации комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
"Главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства с привлечением Университета прокуратуры поручаю разработать методические рекомендации прокурорам по проведению таких проверок", - заключил он.
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Юрий ЧайкаРоссияОбщество
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