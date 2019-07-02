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РИА Новости

Правительственная комиссия одобрила законопроекты об электронных трудовых

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек, они будут рассмотрены на заседании правительства, сообщается на сайте кабинета министров.
Согласно одному из законопроектов, сведения о трудовой деятельности, стаже, переводе на другую работу или увольнении можно будет вести в электронной форме. Бумажные трудовые с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года.
Остальные работники получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. Кроме того, работодателя обяжут возмещать заработок, не полученный из-за задержки выдачи сведений при увольнении или внесении в них неправильной, не соответствующей закону формулировки причины увольнения.
С 1 января 2020 года работодателей планируют обязать предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным, следует из другого законопроекта. С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны будут представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа.
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Третьим законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Работодателя смогут привлекать к ответственности за неоднократное (от двух раз в год) нарушение сроков представления либо представление неполных или недостоверных сведений.
Отмечается, что принятие пакета законопроектов обеспечит удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности, сохранность персональных данных в информационной системе ПФР, снижение издержек на приобретение, ведение и хранение трудовых на бумаге и даст дополнительные возможности трудоустройства для дистанционных работников.
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