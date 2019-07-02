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РИА Новости

Суд обязал члена "банды GTA" выплатить компенсацию полицейскому

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХазратхон Додохонов во время оглашения приговора участнику "банды GTA" в Московском областном суде. 2 июля 2019
Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора участнику банды GTA в Московском областном суде. 2 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московский областной суд удовлетворил гражданский иск полицейского к члену "банды GTA" Хазратхону Додохонову, от действий которого он сильно пострадал во время попытки побега два года назад, на сумму в 500 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил: удовлетворить заявленный гражданский иск Фартушняка частично, взыскать с Додохонова 500 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред", - огласил судья Денис Ворхликов. Изначально полицейский просил суд взыскать с члена банды 1,2 миллиона рублей.
Потерпевшими по делу были признаны несколько человек, однако гражданский иск заявил только полицейский-конвоир Михаил Фартушняк, который пострадал сильнее всего. Мужчина находился c членами банды в одном лифте, он был избит руками и ногами, удары приходились и в голову, также его душили цепью. После этого несколько дней Фартушняк находился в реанимации. "После нападения у меня замедлилась разговорная речь и мышление, иной раз я теряюсь, особенно когда нервничаю, порой не помню, где нахожусь", - рассказал он ранее.
Во вторник суд приговорил Додохонова к 20 годам колонии по делу о попытке побега, в совокупности с ранее назначенным наказанием мужчине вновь назначено пожизненное наказание. В августе 2018 года уроженец Таджикистана был приговорен к пожизненному заключению как соучастник убийств на дорогах Подмосковья.
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Первого августа 2017 года пятеро участников "банды GTA" в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, повалили их на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда и охраняли подсудимых по другому уголовному делу. В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался.
"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.
В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.
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Вчера, 03:27
Уголовное дело "банды GTA"
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Банда ГТАМосковский областной судМосковская областьПроисшествия
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