Уровень воды в красноярской реке Кан понизился за день на 41 сантиметр

КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Кан Красноярского края за день вторника понизился на 41 сантиметр, сообщает управление ГО и ЧС города Канска.

"Уровень воды в реке Кан по состоянию на 16 часов (12.00 мск – ред.) 2 июля составляет 345 см", - говорится в сообщении.

По данным на утро вторника, уровень воды в реке составлял 386 сантиметров.

Ранее сообщалось, что из-за дождей на востоке края осложнилась паводковая ситуация. В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.

Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Под руководством главы Канска был создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со специализированной техникой.