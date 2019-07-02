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РИА Новости

В Петербурге женщина "сняла порчу" с подростка почти за полмиллиона рублей

Вчера, 12:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Полицейские в Петербурге разыскивают злоумышленницу, которая под предлогом "снятия порчи" с 15-летней девочки завладела ее ювелирными украшениями на сумму 423 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Второго июля в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что накануне неизвестная женщина во дворе дома 15 по улице Антонова-Овсиенко путем злоупотребления доверием, под предлогом снятия порчи с ее дочери 2004 года рождения, завладела ювелирными украшениями, которые ей передала девочка", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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