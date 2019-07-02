У яхты, севшей на мель у берегов Крыма, обнаружили пробоину

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. У яхты, севшей на мель у берегов Крыма в районе бухты Капсель, обнаружена пробоина, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Информация о происшествии в районе города Судак на юго-востоке Крыма поступила в ночь на вторник. К месту была направлена группа водолазов. Парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн села на мель на расстоянии около 200 метров от берега. Владелец от эвакуации отказался, в медицинской помощи не нуждается.
"Спасатели обнаружили, что на дне яхты имеется небольшая пробоина", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, водолазы также провели обследование дна возле места нахождения яхты для определения оптимального направления для снятия судна с мели.
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