У яхты, севшей на мель у берегов Крыма, обнаружили пробоину

Информация о происшествии в районе города Судак на юго-востоке Крыма поступила в ночь на вторник. К месту была направлена группа водолазов. Парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн села на мель на расстоянии около 200 метров от берега. Владелец от эвакуации отказался, в медицинской помощи не нуждается.