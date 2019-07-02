СМИ: при взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Не менее 30 человек погибли и 60 пострадали в результате взрыва бензовоза в Нигерии, сообщает местная газета Vanguard.
Инцидент произошел в понедельник в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Как сообщил очевидец произошедшего, бензовоз съехал с дороги и опрокинулся. После чего к бензовозу подбежали местные жители, чтобы собрать сочившееся из него топливо.
"В этот момент произошел взрыв, который также затронул автобус... Погибли около 30 человек, более 60 получили ожоги", - сообщил изданию очевидец.