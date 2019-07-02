СМИ: при взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

Инцидент произошел в понедельник в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Как сообщил очевидец произошедшего, бензовоз съехал с дороги и опрокинулся. После чего к бензовозу подбежали местные жители, чтобы собрать сочившееся из него топливо.