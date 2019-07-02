Пожизненно осужденный член "банды GTA" получил еще 20 лет за попытку побега

Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора в Московском областном суд

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мособлсуд приговорил к 20 годам колонии особого режима члена "банды GTA" Хазратхона Додохонова по делу о попытке побега и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Додохонов уже был приговорен к пожизненному сроку.

Судья Денис Ворхликов постановил сложить назначенное наказание с предыдущим, и окончательно Додохонова вновь приговорили к пожизненному заключению.

Дело "банды GTA"

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).

По версии следствия, в банду входило не менее 15 уроженцев Средней Азии. По ночам они нападали на водителей, пробив колеса машин самодельными шипами.

По информации прокуратуры, на счету группировки 15 разбойных нападений, 17 убийств и два покушения на убийство.

В августе 2018 года большинство членов банды, в том числе Додохонова, приговорили к пожизненным срокам.

Попытка побега

Пока шли слушания, члены банды предприняли попытку побега. Первого августа 2017 года пятеро из них в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, повалили на пол и начали душить.

После того как сотрудники МВД потеряли сознание, преступники забрали их оружие и напали на находящихся в здании суда бойцов Росгвардии.

Троих нападавших ликвидировали, двоих ранили, один из них в итоге скончался. Из пытавшихся сбежать выжил только Додохонов.

Как рассказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, Додохонов во время следствия пытался преуменьшить свою роль и симулировал психическое расстройство.