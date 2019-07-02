Пожизненно осужденный член "банды GTA" получил еще 20 лет за попытку побега

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мособлсуд приговорил к 20 годам колонии особого режима члена "банды GTA" Хазратхона Додохонова по делу о попытке побега и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Додохонов уже был приговорен к пожизненному сроку.
Судья Денис Ворхликов постановил сложить назначенное наказание с предыдущим, и окончательно Додохонова вновь приговорили к пожизненному заключению.
Дело "банды GTA"
"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).
По версии следствия, в банду входило не менее 15 уроженцев Средней Азии. По ночам они нападали на водителей, пробив колеса машин самодельными шипами.
По информации прокуратуры, на счету группировки 15 разбойных нападений, 17 убийств и два покушения на убийство.
В августе 2018 года большинство членов банды, в том числе Додохонова, приговорили к пожизненным срокам.
Попытка побега
Пока шли слушания, члены банды предприняли попытку побега. Первого августа 2017 года пятеро из них в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, повалили на пол и начали душить.
После того как сотрудники МВД потеряли сознание, преступники забрали их оружие и напали на находящихся в здании суда бойцов Росгвардии.
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Троих нападавших ликвидировали, двоих ранили, один из них в итоге скончался. Из пытавшихся сбежать выжил только Додохонов.
Как рассказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, Додохонов во время следствия пытался преуменьшить свою роль и симулировал психическое расстройство.
В результате нападения боец ОМОН Михаил Ананичев получил огнестрельное ранение в плечо и вернулся на службу лишь через год. Его рука до конца не восстановилась. Полицейского Михаила Фартушняка, который находился c членами банды в одном лифте, избили руками и ногами и душили цепью. Несколько дней конвоир находился в реанимации. Преступников ликвидировал старший сержант полиции Денис Коробчан, его здоровью существенного вреда нанесено не было.