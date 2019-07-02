Эксперты: Россия за десять лет удвоила число стран с безвизовым въездом

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия за последние десять лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщает Россия за последние десять лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщает РБК со ссылкой на данные Henley&Partners.

Компания составила индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме стран мира к началу III квартала 2019 года. Лидерами рейтинга стали Япония и Сингапур, которые дают своим гражданам возможность посещать без виз 189 стран. На втором месте оказались Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран), на третьем – Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Россия заняла в списке 51-ю строчку с показателем в 116 стран. Аналитики видят в этом существенный прогресс, поскольку еще в 2009 году насчитывалось только 60 государств, которые предоставляли россиянам возможность безвизового въезда.