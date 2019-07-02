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РИА Новости
Туризм

Эксперты: Россия за десять лет удвоила число стран с безвизовым въездом

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия за последние десять лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщает РБК со ссылкой на данные Henley&Partners.
Компания составила индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме стран мира к началу III квартала 2019 года. Лидерами рейтинга стали Япония и Сингапур, которые дают своим гражданам возможность посещать без виз 189 стран. На втором месте оказались Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран), на третьем – Дания, Италия и Люксембург (186 стран).
Россия заняла в списке 51-ю строчку с показателем в 116 стран. Аналитики видят в этом существенный прогресс, поскольку еще в 2009 году насчитывалось только 60 государств, которые предоставляли россиянам возможность безвизового въезда.
При этом в предыдущем квартале Россия занимала 47-е место рейтинга с показателем в 118 государств. Отмечается, что к сокращению количества безвизовых стран для россиян привело ужесточение визовой политики Джибути и Бенина.
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Популярные комментарии
А толку что от этих безвиз?! Больше половины населения не смогут воспользоваться этими "благами" из-за низких пенсий и доходов.
2 июля, 13:55
александр мамаев
131017217
Габон, Коста Рика, Замбия ....
2 июля, 13:59
tramp-pampam
311811010
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