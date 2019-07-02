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РИА Новости

Премьер Люксембурга объяснил провал саммита Евросоюза

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Премьер Люксембурга Ксавье Беттель считает причиной провала саммита в понедельник "сбой" в функционировании ведущей в ЕС "Европейской народной партии", члены которой не смогли договориться между собой.
В понедельник саммит ЕС по итогам 20 часов переговоров не смог утвердить кандидатов на ключевые посты в евроструктурах. Встреча была остановлена в полдень понедельника, переговоры продолжатся во вторник.
"Мы вчера поняли, что у "Европейской народной партии" произошел сбой. Надеюсь, что они смогли за ночь провести "перезагрузку" и сейчас могут работать вместе", - сказал премьер Люксембурга журналистам перед началом второго дня саммита.
Штаб-квартире Европпарламента в Брюсселе
1 июля, 18:08
Камень, ножницы, бумага. Лидеры ЕС не могут выбрать себе "управдома"Ссорятся, торгуются, рядятся, а выбрать не могут ни главу Еврокомиссии, ни ключевых ее комиссаров. И вроде бы время есть. Но 2 июля открывается новый Европарламент, и так хотелось лидерам показать ему, что все у них под контролем. Но нет.
По его словам, "граждане хотят от нас Европы, которая работает и которая способна принимать решения", поэтому он "уверен, что сегодня будет прорыв". Премьер Люксембурга также считает, что "всеми необходимыми компетенциями для руководства ЕК обладает Маргрет Вестагер".
"С моей точки зрения, у нее шансы такие же, как и других", - сказал Беттель.
Лидеры ЕС обсуждали в воскресенье и понедельник компромиссный вариант выдвижения на пост главы ЕК Франса Тиммерманса, кандидата альянса социал-демократов, у которого вторая по величине фракции в ЕП. Этот вариант был предварительно согласован с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита в Осаке. Меркель ранее выступала в поддержку основного кандидата от ЕНП Манфреда Вебера.
Однако в ходе дискуссий на саммите выяснилось, что кандидатура Тиммерманса столкнулась с двойным сопротивлением, как со стороны "Вышеградской четверки", так и со стороны ряда лидеров, представляющих ЕНП, которые не захотели отказываться от перспектив получить пост главы ЕК. Таким образом, в рядах правоцентристов произошел раскол.
Европарламент и панъевропейские партии настаивают на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз".
В этом коротком списке три ключевые фамилии: немецкий политик, лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс от социал-демократов, еврокомиссар по конкуренции, датчанка Маргрет Вестагер от либералов.
Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
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