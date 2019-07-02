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РИА Новости

Спасатели не выявили утечек на АЗС в подтопленном Тулуне

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСамосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Спасатели обследовали в иркутском городе Тулун все АЗС, в том числе три подтопленные, утечек не выявлено, сообщает правительство Иркутской области.
На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По информации спасательного ведомства, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно.
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"В Тулуне спасатели обследовали все автомобильные заправочные станции, в том числе три подтопленные в результате дождевого паводка. Утечки нефтепродуктов не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что характерный для нефтепродуктов запах исходит из вентиляционных шахт подтопленных емкостей. В город будут доставлены боновые заграждения для установки на случай возможного разлива нефтепродуктов.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьТулунПроисшествия
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