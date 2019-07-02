Спасатели не выявили утечек на АЗС в подтопленном Тулуне

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Спасатели обследовали в иркутском городе Тулун все АЗС, в том числе три подтопленные, утечек не выявлено, сообщает правительство Иркутской области.

На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По информации спасательного ведомства, погибли 14 человек, местонахождение еще 13 неизвестно.

"В Тулуне спасатели обследовали все автомобильные заправочные станции, в том числе три подтопленные в результате дождевого паводка. Утечки нефтепродуктов не выявлено", - говорится в сообщении.