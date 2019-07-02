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РИА Новости

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Вчера, 12:46
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Срок меры пресечения — до 24 августа.
Дело маркировано грифом "секретно", поэтому подробности не разглашаются. Известно только имя подозреваемого — Петушков Сергей Викторович.
Если его вину докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
С такой фамилией ему уже место под койкой забронировано
2 июля, 13:44
Пророк Отечества
25200048
Умных статей начитался, или на ютубе подсмотрел? ;)
2 июля, 14:46
multisend
1810005
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