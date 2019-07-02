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РИА Новости

В Чите арестовали гендиректора золотодобывающего предприятия

Вчера, 12:40
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ЧИТА, 2 июл – РИА Новости. Гендиректор золотодобывающего предприятия Забайкальского края был задержан в Москве и этапирован в Читу, где решением суда арестован, сообщает пресс-служба МВД по региону.
"Установлено, что в период с апреля 2014 года по январь 2017 года руководителем предприятия были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание сервисных услуг, работы по которым фактически не проводились, а денежные средства похищались. Общая сумма заключенных договоров превысила 125 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело о присвоении. Отмечается, что его задерживали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Забайкальскому краю.
"Подозреваемый этапирован в город Читу Забайкальского края, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков, проведенных в жилых и офисных помещениях, обнаружены и изъяты черновые записи, оргтехника, банковские карты, мобильные телефоны и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - добавили в ведомстве.
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Ранее РБК сообщало, что уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) в отношении гендиректора ПАО "Ксеньевский прииск" Егора Летуева было возбуждено на фоне корпоративного конфликта вокруг Итакинского золоторудного месторождения. После задержания в Москве Литуев был доставлен самолетом в Забайкальский край в качестве подозреваемого. Его отец, заместитель генерального директора по стратегии компании "Ксеньевский прииск" Виктор Литуев, в разговоре с РБК назвал задержание сына "наездом, осуществленным руками правоохранителей".
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