В Чите арестовали гендиректора золотодобывающего предприятия

ЧИТА, 2 июл – РИА Новости. Гендиректор золотодобывающего предприятия Забайкальского края был задержан в Москве и этапирован в Читу, где решением суда арестован, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"Установлено, что в период с апреля 2014 года по январь 2017 года руководителем предприятия были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание сервисных услуг, работы по которым фактически не проводились, а денежные средства похищались. Общая сумма заключенных договоров превысила 125 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело о присвоении. Отмечается, что его задерживали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Забайкальскому краю.

"Подозреваемый этапирован в город Читу Забайкальского края, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков, проведенных в жилых и офисных помещениях, обнаружены и изъяты черновые записи, оргтехника, банковские карты, мобильные телефоны и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - добавили в ведомстве.