СПЧ проведет мониторинг применения законов о фейковых новостях

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в ближайшее время начнет проводить мониторинг правоприменительной практики законов о фейковых новостях и оскорблении государства, а также соберет все судебные решения по подобным делам для их анализа, сообщил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.

Президиум СПЧ в понедельник провел заседание, на котором обсудил планы работы постоянных комиссий и рабочих групп на второе полугодие 2019 года.

"Мы обсудили также то, чем будем заниматься в ближайшие месяцы. И одним из наших направлений станет мониторинг применения так называемых законов (сенатора Андрея) Клишаса", - рассказал Федотов, уточнив, что речь идет о законе о фейковых новостях и законе об оскорблении государства.

По его словам, Совет посмотрел те примеры, которые у СПЧ уже есть, и увидел, что закон об оскорблении государства "работает, мягко говоря, неадекватно", но делать какие-либо выводы пока рано.

"Мы намерены собрать все судебные решения по подобным делам, которые уже были и которые будут в будущем, и вести их анализ в постоянном ритме, чтобы подготовить для главы государства доклад о сложившейся практике и предложить меры по корректировке этой практики", - уточнил глава СПЧ.