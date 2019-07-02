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РИА Новости

СПЧ проведет мониторинг применения законов о фейковых новостях

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в ближайшее время начнет проводить мониторинг правоприменительной практики законов о фейковых новостях и оскорблении государства, а также соберет все судебные решения по подобным делам для их анализа, сообщил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Президиум СПЧ в понедельник провел заседание, на котором обсудил планы работы постоянных комиссий и рабочих групп на второе полугодие 2019 года.
"Мы обсудили также то, чем будем заниматься в ближайшие месяцы. И одним из наших направлений станет мониторинг применения так называемых законов (сенатора Андрея) Клишаса", - рассказал Федотов, уточнив, что речь идет о законе о фейковых новостях и законе об оскорблении государства.
По его словам, Совет посмотрел те примеры, которые у СПЧ уже есть, и увидел, что закон об оскорблении государства "работает, мягко говоря, неадекватно", но делать какие-либо выводы пока рано.
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"Мы намерены собрать все судебные решения по подобным делам, которые уже были и которые будут в будущем, и вести их анализ в постоянном ритме, чтобы подготовить для главы государства доклад о сложившейся практике и предложить меры по корректировке этой практики", - уточнил глава СПЧ.
Как добавил Федотов, это надо делать постоянно, пока практика не станет адекватной. "Никакой специальной рабочей группы не создается, но члены Совета будут участвовать в этой работе", - пояснил он.
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СПЧМихаил ФедотовРоссияОбщество
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