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РИА Новости

Из-за пожара в отеле на Майорке эвакуировали более 800 человек

Вчера, 12:25
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МАДРИД, 2 июл - РИА Новости. Пожар произошел в одном из отелей на Майорке, более 800 человек были эвакуированы, десятки получили отравление угарным газом.
В результате возгорания в отеле Whala Beach, расположенном в туристическом районе Эль-Ареналь, были эвакуированы 678 его постояльцев, а также 136 туристов, остановившихся в соседней гостинице, сообщает arabalears.cat. Медики оказали помощь 67 людям, отравившимся дымом, 16 из них были доставлены в больницы, сообщает служба здравоохранения Балеарских островов в Twitter.
Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019
1 июля, 09:19
В МЧС назвали причину пожара на ярмарке в Магнитогорске
Пожар довольно быстро удалось потушить, и часть постояльцев смогли вернуться в номера.
Пожар начался в пять утра в комнате на первом этаже, проинформировала служба оказания срочной медицинской помощи.
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