В Екатеринбурге загорелся бывший цех "Уралмашзавода"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Возгорание произошло во вторник на территории "Уралмашзавода" в Екатеринбурге в одном из цехов, не принадлежащих предприятию, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"В Екатеринбурге на территории ПАО "Уралмашзавод" пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов, не принадлежащем заводу. По предварительной информации, возгорание произошло в кабельном канале. Предварительная площадь - 20 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Из цеха эвакуировали 20 человек, пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости источник, пожар произошел в бывшем здании цеха, которое сейчас находится в собственности компании "Теплоэнергосервис".