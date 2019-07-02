В Екатеринбурге загорелся бывший цех "Уралмашзавода"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Возгорание произошло во вторник на территории "Уралмашзавода" в Екатеринбурге в одном из цехов, не принадлежащих предприятию, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В Екатеринбурге на территории ПАО "Уралмашзавод" пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов, не принадлежащем заводу. По предварительной информации, возгорание произошло в кабельном канале. Предварительная площадь - 20 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Из цеха эвакуировали 20 человек, пострадавших нет.
Как уточнил РИА Новости источник, пожар произошел в бывшем здании цеха, которое сейчас находится в собственности компании "Теплоэнергосервис".
"Уралмашзавод" - одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России. В настоящее время завод производит оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, цементной промышленности, энергетической отрасли, подъемно-транспортное, гидротурбинное и другое оборудование.